Bancadas do PT e do PC do B barradas no Planalto

Deputados da bancada do PT, incluindo o líder do partido Afonso Florence, e do PC do B tiveram dificuldades para entrar no Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira. A segurança do local estava impedindo a entrada dos parlamentares que chegaram antes mesmo de Dilma Rousseff, por volta das 9h30.

A deputada Jandira Feghali chegou a bater boca com a segurança e funcionários do cerimonial. De acordo com a parlamentar, o grupo havia sido convidado para estar no local às 9h. “É o governo tirano de Temer dando ordem no cerimonial”, provocou.

Depois de quase 10 minutos de discussão, a entrada dos deputados foi liberada. Cerca de 15 minutos depois, o deputado Paulo Teixeira e a senadora Maria do Rosário chegaram e não tiveram problemas para subir até o gabinete.