O PT deve entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a reforma trabalhista – aprovada nesta terça-feira no Senado com 50 votos favoráveis e 26 contrários –, segundo fonte credenciada.

Antes, porém, vai ouvir as centrais sindicais. A ação pode ser apresentada pelo partido ou por entidade sindical de representação nacional.