PT decide na terça se apoia Maia ou candidatura da esquerda

PT e PC do B fazem reuniões – separadas — na terça-feira, em Brasília, para decidir se apoiam o deputado André Figueiredo, do PDT cearense, como candidato único das esquerdas à presidência da Câmara. A alternativa seria “aceitar” a reeleição de Rodrigo Maia, mesmo sem o compromisso de votar no deputado do DEM.

Para o PT, dono da segunda maior bancada da Casa, isso vai depender de negociações ainda em curso. O partido quer, em troca, a Primeira Vice-Presidência ou a Primeira Secretaria da Casa — que seriam formas, segundo seus líderes, de “pressionar por uma pauta mais progressista”.

E, como a vida não é fácil pra ninguém, o próprio Rodrigo Maia também sofre pressões, dentro do DEM, para não fazer concessões aos petistas.