Pelo menos em alguma área o Brasil sai na frente. Beny Lafer foi premiado com o Mogens Schou Award – o mais importante do mundo em transtorno bipolar.

Concedido pela International Society for Bipolar Disorders – a instituição concedeu até hoje somente 30 troféus – o prêmio leva o nome do dinamarquês que descobriu o uso do lítio em tratamentos da psiquiatria.