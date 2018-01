Na pauta do encontro do PSDB hoje, em Brasília, está – entre outras – definir o posicionamento dos tucanos sobre a reforma da Previdência. Detalhe “irrelevante”: o texto final do assunto ainda… não existe.

Leia mais notas da coluna:

+ RenovaBR selecionará bolsistas entre mais de 4 mil interessados

+ Companhia das Letras é hostilizada nas redes sociais