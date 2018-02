O PSDB tomou a decisão: vai entrar com ação no TSE contra o PT por causa da entrevista de Lula e Fernando Haddad a Ratinho, ontem. Os tucanos a classificaram como “propaganda antecipada” do candidato petista à Prefeitura.

Segundo o TSE, propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV só a partir de 21 de agosto.