PSDB hesita e seu ministro se apressa

Com o PSDB pensando se fica ou sai do governo Temer, Bruno Araújo, ministro de Cidades, anunciou ontem, em Caruaru, “o maior volume de investimentos em saneamento dos últimos anos em Pernambuco”.

Deputado licenciado, o tucano pertence ao grupo dos “cabeças pretas”, que pede a saída do partido do governo. E é pré-candidato ao governo do Estado.

Luciano Huck leva

jovem da Rocinha à Nasa

Luciano Huck está na Nasa, com Paula, moradora da Rocinha. Apaixonada por astronomia, a menina de 11 anos escreveu uma carta para “algum” astronauta.

“Consegui que ela fosse recebida (ontem) pelo chefe dos astronautas Chris Cassidy”, contou ele à coluna.

Contêineres ajudam,

mas atrapalham

Comerciantes e moradores ficaram descontentes com a decisão da Prefeitura, ontem, de instalar contêineres na Rua General Rondon. “O tráfico se fortalece e o comercio vai à falência”, reclamou Fabio Fortes, integrante do Conseg.

A Prefeitura garante que serão retirados em 120 dias.