PSDB e PMDB ganham mais prefeituras após janela partidária

Dos três maiores partidos do país, O PSDB e o PMDB saíram ganhando em número de prefeitos no Estado de SP com a janela partidária, que permitiu até o final de março a migração de políticos de um partido para outro sem sofrer penalidades.

No balanço feito em cada diretório estadual, os tucanos comemoraram. Ganharam 10 novos prefeitos no Estado, passando de 175 para 185 — ou 184, já que o prefeito de Ferraz de Vasconcelos foi expulso, mas aguarda decisão de recurso, de acordo com Pedro Tobias, presidente do PSDB paulista.

Entre mortos e feridos, o saldo do PMDB também foi positivo. Foram 7 sete baixas de prefeitos e 12 entradas. Um superávit de 5 do que tinham na última eleição, segundo o diretório estadual. Total: 94.

Já o PT não pode dizer o mesmo. Como antecipou o Estado, o partido de Lula perdeu 24 prefeituras em SP desde as últimas eleições municipais — quando conseguiu eleger 72.