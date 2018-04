O modelo Aécio Neves de sucessão no partido – prorrogação de mandato – não deve vingar no PSDB paulista e o atual presidente da sigla, Pedro Tobias, deverá deixar o cargo. Na segunda-feira que vem, dia 9, a executiva do diretório se reúne e a tendência é recorrer à eleição interna.

Candidatos? Por enquanto, Miguel Haddad, Floriano Pesaro e Paulo Alexandre Barbosa.