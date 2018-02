PSDB aciona o retrovisor

Geraldo Alckmin manda aviso à tucanagem, via auxiliares: não sai do PSDB, não sai candidato ao Senado e nem à Câmara. Ou seja, quer ser o nome do partido para suceder José Serra em 2010 – e preparem-se todos para rever as brigas internas de 2006 e 2008.

A decisão é resposta ao grupo que “lançou” no fim de semana o nome de Aloysio Ferreira Nunes, com Guilherme Afif e Orestes Quércia para o Senado.

O aviso vem com uma promessa de boas intenções. Ele jura que não quer bater de frente como o governador. “A relação entre eles está muito boa”, garante um alckmista. Até quando?