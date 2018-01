PSB e Congresso relembram os 100 anos de Miguel Arraes

Uma ampla exposição fotográfica e uma sessão solene no Congresso marcam nesta terça, 13, o centenário deum dos principais líderes da esquerda brasileira no século 20. A mostra contém, entre outras, fotos inéditas da longa vida política do governador pernambucano (como esta acima, na volta de seus 14 anos de exílio, após o golpe militar de 1964).

As homenagens continuam na quarta de manhã, com evento organizado pelo diretório nacional do PSB no Hotel Nacional, e à noite com ato político e show com Toquinho, Ivan Lins e Antônio Nóbrega, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Cassado como governador já no dia 1.º de abril de 1964, Arraes foi viver na Argélia e retornou com a Lei da Anistia, em 1979. Foi deputado estadual e federal, prefeito do Recife e governador por três mandatos. Morreu em agosto de 2005, como deputado federal, aos 88 anos.