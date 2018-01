PSB cresce 50% e supera PT em candidaturas a prefeito

O PSB comemora: vai conseguir lançar em torno de 1.500 candidatos às prefeituras do País em outubro, um crescimento de 50% em relação a 2012, quando teve pouco mais de 700. O total de vereadores deverá estar perto dos 30 mil.

Com esse avanço, pelo menos no total das candidaturas o partido supera o PT, que calcula chegar a 1.135 nomes para as prefeituras. Na contramão do crescimento do PSB, os petistas encolheram 35% em relação às eleições municipais anteriores.

No topo dessa lista, o PMDB espera lançar perto de 2.500 candidaturas — eram 2.360 há quatro anos atrás.