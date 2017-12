Do vice-primeiro-ministro da Rússia,Dmitry Rogozin, em encontro ontem com Michel Temer, após o reatamento EUA-Cuba: “Espero que não tenha a ver com minha ida à ilha…”.

