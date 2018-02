Em briga com a Prefeitura pela não construção de um túnel na região do Butantã, moradores preparam revanche. Convocam a população para um show musical, amanhã, no Parque da Providência – local que pode ser destruído caso o projeto saia do papel.

