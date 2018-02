Prova que vale

Ainda que as defesas consigam, como estão tentando, derrubar as delações no STJ, Sergio Moro entende que as sentenças anunciadas na Lava Jato continuam de pé. Pelo menos, é o que vem à tona por meio do documento em que o juiz condenou Nestor Cerveró, Júlio Camargo e Fernando Soares, revelado semana passada.

Para Moro, toda vez que as declarações “encontrarem corroboração de provas independentes”, fica evidente “o ‘valor probatório’ do conjunto”. Mais adiante, o juiz repetiu: “Foi o conjunto robusto (das provas) que deu causa às colaborações (delações)”– e não vice-versa.