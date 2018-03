Protegidos de Madonna

Em passagem-relâmpago pelo Brasil, para quem mesmo Madonna veio arrecadar recursos? Não se sabe bem a razão, mas a cantora, tão pública em tudo o que faz, manteve segredo sobre seus protegidos.

Só quem contribuiu recebeu explicações detalhadas – e assim mesmo com assinatura de confidencialidade em documento de 14 páginas. A papelada conta a atuação da Success For Kids Brasil, que funciona desde maio de 2008.

A filial brasileira da ONG de Madonna já tem 620 crianças em 22 cursos pilotos voltados para quatro focos: habilidade na solução de problemas, autoestima, competência social e senso de vida.

Os alunos foram pescados entre os 1,6 milhão de crianças pobres, das 6 milhões com idade entre 7 e 14 anos no Estado de São Paulo. No Rio, a situação é pior. Segundo o paper da ONG, lá vivem 4 milhões de crianças, das quais 2 milhões em famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo.