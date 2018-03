Proposta ‘ilíquida’

A proposta levada ontem por Guido Mantega à reunião dos Brics – grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e China – é no mínimo curiosa.

Antes de embarcar para Londres, o ministro revelou que iria propor a adoção de um mecanismo internacional de regulação do fluxo de capitais entre os países. Defende que países que estão recebendo excesso de capital coloquem parte do montante no FMI.

O fundo do fundo teria a função de emprestar os recursos para os países, entre eles os emergentes, que, com a crise, sofreram com a saída de capitais.

É, propor não ofende.

