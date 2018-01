Propaganda do PT de São Paulo em rádio não terá Fernando Haddad

As propagandas do PT de São Paulo — que começarão a ser transmitidas no rádio na próxima segunda-feira (1.º), e na TV, a partir do dia 20 — contarão com a fala de ao menos 12 prefeitos de cidades do Estado. Fernando Haddad não compôs o time que entrará nas rádios.

A maior parte dos prefeitos que compõem diferentes peças, spots de 30 segundos, é do cinturão vermelho — região da Grande São Paulo que o PT tinha força nas últimas eleições. Eles deverão dar depoimentos sobre uma gestão.

Além deles, haverá a presença do presidente do diretório estadual do partido, Emídio de Souza, e o líder na Assembleia Legislativa.