Adriana de Morais, do MP estadual, vai representar contra o “Bloco Porão do Dops”, do Movimento Direita São Paulo – e que tem como patrono o falecido coronel Brilhante Ustra. O pedido é do vereador Gilberto Natalini. Ele quer que os criadores do bloco sejam identificados.

