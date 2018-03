Promotor entra com ação para que o Facebook tire do ar imagens do caso MAM

Ainda não acabou, para o Ministério Público, a polêmica sobre o artista nu tocado por uma criança no MAM. O promotor Eduardo Ferreira entrou na Justiça com ação para que o Facebook tire do ar as imagens do caso e entregue endereços dos responsáveis.

A rede já atendeu em parte – mas a lista está incompleta.

Leia mais notas na coluna:

