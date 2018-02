João Doria pagou R$ 20 mil para se inscrever na prévia das eleições municipais de 2016 pelo PSDB. A partir de dia 31, o valor sobe para R$ 30 mil. E quem levar o troféu terá de desembolsar mais… R$ 30 mil.

O tucano formaliza sua pré-candidatura hoje, na sede do diretório do partido. Estão confirmadas as presenças de Aloysio Nunes, Fernando Capez e José Aníbal.