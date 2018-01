Prestes a alçar voo mais alto, Jesus Zabalza, presidente do Santander Brasil, cede seu posto, segundo antecipou o blog da coluna ontem, para Sergio Rial – atual presidente do conselho do banco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.