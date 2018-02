Convidado da presidente, Fernando Haddad negou qualquer crise com o PT, mas deixou claro à coluna que só espera duas coisas de Dilma neste segundo mandato: que ela cumpra a promessa de manter a lei que muda a taxa de correção da dívida de Estados e municípios devedores do Tesouro Nacional; e também garanta os benefícios do PAC para a cidade de São Paulo.

