Flavio Tris, cantor e compositor, comemora o lançamento de seu primeiro CD – que acontece quinta, no Sesc Santana. Apaixonado por música desde pequeno, Tris está na estrada há quatro anos, acumulando turnês internacionais no currículo. No show em Sampa, apresentará as canções de seu álbum, cujo repertório conta com participações escolhidas a dedo – como Tulipa Ruiz e Felipe Catto, entre outros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.