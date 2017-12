Projeto mostra que churrasco também é coisa de mulher

Quem acha que mulher não entende de churrasco está muito enganado. Paula Labaki, Ligia Karazawa, Carolina Barreto e Tatiana Bassi estão aí para provar o contrário. Elas e mais seis parcerias que não aparecem na foto, formam o grupo As Braseiras – Mulheres da Brasa Brasileira – projeto itinerante que vai percorrer cinco Estados brasileiros mostrando que churrasco pode sim ser feito com um toque feminino. Como? “O tamanho dos cortes são menores, assamos legumes e inventamos receitas como o tomate recheado de costela. Mas nosso principal objetivo é incentivar a reunião ao redor do fogo”, explica Carol. Todas as integrantes já tinham uma história ligada aos cuidados com a carne.

