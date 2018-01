Projeto luta por mais ética na moda

Procurando uma saída para introduzir práticas de trabalho mais éticas no universo da moda, Junior Serpa e Francesca Giobbi uniram forças para criar o Fashion for Better. O que é? “Um movimento sem fins lucrativos com foco em acabar com a exploração do trabalho infantil, escravo e de práticas antiéticas na moda”, explica Junior. “Nossa grande bandeira é a consciência da produção fashion com base em três valores fundamentais: sustentabilidade, empoderamento e dignidade”, complementa Francesca. O movimento já entrou em prática no Brasil e colhe os primeiros frutos na nova coleção das marcas de calçados Emiliana e Florentina. “Todos os sapatos foram feitos por artesãos habilitados pelo projeto”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.