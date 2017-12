Projeto de educação corporal reúne mães no puerpério

Foi com o nascimento da primeira filha, Rosa, há dois anos e com a necessidade da mulher, Marina, voltar a trabalhar o corpo, que Pedro Sobral(casal ao fundo) resolveu criar o Projeto Umbigo. A iniciativa reúne mães e bebês, em aulas, dedicadas aos corpos e mentes no período do pós-parto. “Não pensamos em ‘treino’, mas em ‘movimento’. O dia-a-dia das aulas acontecem com as mães. São elas quem ditam o ritmo, podem parar, trocar o bebê, amamentar”. Tudo, conta Pedro, sem nenhuma pressa para atingir o corpo perfeito, mas focando na rede de apoio no puerério. “Esse é um momento de reconhecimento. Essas mães carregam um bebê durante nove meses, depois amamentam de forma intensa, em diversas posições. É preciso se reencontrar com o próprio corpo”.

