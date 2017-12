Projeto de Damous contra delação premiada é rejeitado

Alterado às 12:10 para atualização de informação.

No mesmo dia em que Teori Zavascki “devolveu” o caso Lula para Sergio Moro e rejeitou o pedido de Dilma para invalidar seu impeachment, a cruzada contra a delação premiada sofreu também uma derrota… na Câmara. A batalha do deputado e advogado Wadih Damous, do PT do Rio, para criminalizar a divulgação da delação — que teve uma importância decisiva no destino de Lula diante do Judiciário — esbarrou na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara.

Ao analisar ontem o projeto de Damous para mudar a lei 12.850, que trata do assunto, o relator Edson Moreira entendeu em seu parecer – aceito pela comissão — que a voluntariedade, indispensável para que a delação seja válida, diz respeito à liberdade psíquica do colaborador, e não à liberdade de locomoção.

Outro dos argumentos do relator foi que a regra é “que o interesse público pela divulgação dos atos jurisdicionais prevaleça sobre os interesses privados dos envolvidos”.

A proposta, que representa a opinião de uma grande quantidade de advogados do País, vai agora à CCJ, em caráter conclusivo.