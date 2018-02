As pesquisas da equipe de Russomanno têm batido com as do Estado/Ibope. “Isso no que diz respeito ao Celso; os outros já não batem tanto assim”, explicou Ricardo Bérgamo, misterioso.

Sem revelar, em seu tracking, quem está à frente, Serra ou Haddad. “Não vou divulgar dados”, desconversou.

Projeções 2

Quem o candidato do PRB prefere enfrentar? “Acredito no Celso contra qualquer um”, aposta o assessor. Seguro de que seu cliente estará no segundo turno, instruiu-o a adotar a linha paz e amor.

“Nossa pesquisa mostra que o paulistano está cansado de agressões. Ele quer ouvir proposições”, explica.