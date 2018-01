Esportistas brasileiros estão abusando mais de substâncias proibidas. Dados do Ladetec, laboratório de antidopagem, mostram que em 2009 foram flagrados 25 produtos vetados – contra 15 no ano anterior. No atletismo, os casos de uso proibido saltaram de 2 para 11.

A maconha foi detectada, em 2008, no futebol e no automobilismo. Em 2009, no futebol, vôlei e golfe.