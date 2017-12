No Planalto, circula a informação de que Dilma não mudará absolutamente nada do programado para a Copa como reflexo da vaia que levou no sábado. “Fará a mesma coisa que Angela Merkel na penúltima competição: vai aparecer e entregar os prêmios. Não existe discurso neste tipo de evento”, assegura fonte próxima à presidente.

