Professores do Santa Cruz recebem apoio de abaixo-assinado

Depois de polêmicas – os professores do Colégio Santa Cruz – recebem apoio formal por meio de uma petição online no Avaaz.

Um grupo de pais e ex-alunos criou o abaixo-assinado expressando preocupação “com as manifestações agressivas feitas nas redes sociais e no colégio contrárias à posição adotada pela maioria dos professores de aderirem à greve geral”.

O texto critica os que cobram a inclusão de “ referências de direita” no currículo e defende a autonomia dos professores. Até a tarde de ontem, a petição contava com 3200 assinaturas.

Dia de verde, bebê

Christiane Torloni fez tour, anteontem, pelo Rainbow Warrior, navio do Greenpeace, atracado no pier Mauá, no Rio. Com a atriz estava com Miguel Przewodowski – co-diretor do documentário Amazônia: da Cidadania à Florestania, O Despertar, dirigido por ela.

Torloni conheceu a tripulação e a campanha pela defesa dos corais da Amazônia.