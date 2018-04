Professora de Feng Shui se dedica ao crescimento espiritual

Consultora e professora de Feng Shui, Silvana Occhialini se dedica ao próprio crescimento espiritual. “Me torno uma pessoa melhor podrque me desenvolvo na área da espiritualidade”, explica. Sua paixão pelo tema a levou a fundar o Instituto Brasileiro de Feng Shui, ensinar meditação a interessados e contribuir com a organização de eventos da O&O Academy Índia – que frequenta há dez anos – no Brasil. O próximo curso da entidade, “Fonte e Sincronicidades”, será nos dias 26 e 27, na Barra da Tijuca, no Rio.