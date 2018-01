Depois do vazamento dos áudios de Paulo Roberto Costa e Yousseff e o surgimento da primeira suspeita de Ebola no Brasil – tudo no mesmo dia –, auxiliares diretos de Dilma brincaram, ontem: “O fim do mundo está próximo!”.

Profecia 2

Pelo menos por enquanto, o ex-diretor da Petrobrás não pediu reforço na segurança. Ele cumpre prisão domiciliar no Rio.