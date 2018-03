Interessante o recente relatório do BIS, banco central dos bancos centrais. Dá números para as perdas dos derivativos cambiais brasileiros – os derivativos tóxicos – no ano passado: nada menos que US$ 25 bilhões.

Como Sadia e Aracruz foram responsáveis por um terço do total, de quem serão os outros dois terços?

