Procuradoria Eleitoral lança mapa da desigualdade de gênero na política

Em comemoração aos 85 anos do início do voto feminino no País, a Procuradoria Regional Eleitoral lança na terça-feira (7) um mapa da desigualdade de gênero na política em São Paulo.

No site da PRE-SP, será possível visualizar em cores diferentes dados sobre a representação da mulher em todo o mapa do Estado.

Diadema, por exemplo, é a única cidade do Estado que não tem mulher nem na Câmara nem na Prefeitura. Já Nova Europa, é a cidade que tem a maior representação feminina na Legislativo. Dos 9 vereadores, 5 são mulheres.