Apesar de a segunda tentativa de vender o helicóptero do governo de São Paulo também tenha fracassado, Alckmin não desistiu de encontrar um interessado em comprar a aeronave. E vai, novamente, colocá-lo à venda no começo do ano.

O problema é que o modelo pesa 5 toneladas. O que impede o helicóptero de posar na maioria dos helipontos da capital paulista – o limite estabelecido é de 3 toneladas.