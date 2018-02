Ciro Gomes não terá cargo no governo do Ceará, hoje comandado pelo PT. Ex-ministro e secretário da Saúde quando seu irmão, Cid Gomes, era governador, ele diz ter recebido propostas para trabalhar na iniciativa privada e até no exterior.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.