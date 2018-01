De olho nas compras do Black Friday, em novembro, o Procon paulista atualizou o ranking das empresas de venda pela internet com mais reclamações. A campeã? A Cnova Comércio Eletrônico – responsável pelos sites do Extra, Ponto Frio, Casas Bahia, Barateiro, e-Hub e Cdiscount.

Em segundo vem a B2W Companhia Digital, dos sites Submarino, Americanas, Shoptime e Soubarato