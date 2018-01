Processo do Maksoud Plaza pode chegar ao fim

Na última sexta-feira completaram-se seis anos da venda do prédio do Hotel Maksoud Plaza, levado a leilão pela Justiça do Trabalho para pagar dívidas trabalhistas que se acumulavam havia décadas.

O que aconteceu? Depois da decisão do TRT paulista, em 2012, reconhecendo a validade do leilão, o relator do caso, no próprio tribunal, alterou seu voto. O julgamento foi então retomado e por maioria decidiu-se pela anulação da sentença.

Caso agora

está no TST

O processo, agora no Tribunal Superior do Trabalho, poderá ser concluído hoje.

