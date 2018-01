Acredite-se ou não, hoje é o “Museum Selfie Day”. A iniciativa – que nasceu nas mídias sociais em 2014 – reúne museus e visitantes do mundo em torno da hashtag #MuseumSelfie, com imagens em instalações e acervos.

Museus do Estado de SP, como a Pinacoteca, o Afro Brasil, o da Arte Sacra e o do Futebol aderiram à iniciativa. Os perfis da Secretaria da Cultura também publicarão os destaques ao longo do dia