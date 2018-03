A ministra Eleonora Menicucci discute hoje, com Haddad e Denise Motta Dau, as ações da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Prioridade? Combater a violência contra elas.

Entre novembro de 2011 e novembro de 2012, foram registradas, em SP, 14.174 lesões corporais contra mulheres, 208 estupros e 13 mortes.