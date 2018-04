Prisioneiro da liberdade

De passagem pelo Brasil para decidir, entre outras, até quando a sua exposição Mulheres do Planeta – patrocinada por aqui pelo Bradesco – vai ficar na Oca, o francomarroquino Titouan Lamazou impressiona de cara. Não só pela sua obra excepcional e surpreendente, retratando histórias de 238 mulheres pelo mundo – por meio de fotos, vídeos e desenhos. Mas também pela sua visível angústia de existir.

O multimídia – que recebeu da Unesco o título de “Artista da Paz” pelo trabalho em defesa dos direitos das mulheres – buscou, entre outras, se aprofundar e conhecer melhor o universo das mulheres ao longo de seis anos. “Não consegui saber muito mais sobre as mulheres, mas pelos menos me conheci melhor”, resumiu Lamazou, em conversa com a coluna.

Você busca a liberdade. O que ela significa? Não sei ao certo, talvez enfrentar os próprios medos.

Foi por medo que percorreu vários países, escolhendo e entrevistando mulheres? (risos) Talvez. Mas a mulher e o homem não são tão diferentes, foi a cultura que os tornou diferenciados.

Religião? Não tenho. Acho que morremos e pronto.

Para que serve a vida, então? Às vezes acordo com vontade de estar morto, quando me deparo com esta pergunta.

Humanos? O ser humano, que era nômade, deixou sua natureza para trás assim que resolveu plantar a primeira semente.

Se a intenção é se aproximar ao máximo da natureza, por que vive e expõe em metrópole? É o paradoxo do ser humano.

Como escolhe as mulheres? Muita intuição e um pouco de informação. Busco pessoas inteiras. É isso que elas todas têm em comum.

Nessa peregrinação, já se enganou? De todas, só conheci duas mulheres com brilho que foram ficando… feias. Foram excluídas.

Porque você fotografa, em 100 pedaços, a mesma cena, durante um mês inteiro, para depois montá-la como um quebra-cabeça, de modo que ninguém perceba que você fez isso? Fica mais real do que a realidade.

Próximo projeto? Mulheres do Sertão. Há 30 anos tenho como livro de cabeceira o Grande Sertão, de João Guimarães Rosa. E para isto, já estou apreendendo português.

E por que não um livro sobre homens? Acho que eles não têm o menor atrativo.