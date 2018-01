Prisão de Cunha espalha tensão em Brasília

Trocando mensagens, do avião que o trouxe de volta do Japão, Temer admitiu, a um interlocutor em Brasília, sua preocupação com a prisão de Eduardo Cunha – que o próprio presidente admitiu que já esperava.



No clima de apreensão geral com o que o ex-presidente da Câmara possa fazer – e dizer –, deputados mais próximos dele ficaram ontem à sombra. “E com a tensão estampada no rosto”, relatou um integrante da executiva do PMDB.

Desligar o celular foi providência praticamente unânime.



Medindo o estrago



Qual pode ser o tamanho do estrago para o partido? A melhor resposta a essa pergunta foi o comentário feito, à coluna, por esse dirigente. “É mais fácil perguntar em quem isso não vai respingar do que em quem vai”.



Vai ter punição?



O ex-presidente da Câmara será punido pelo partido? “Ou ele sai ou o PMDB vai ter que se decidir o que fazer”, ponderou a fonte à coluna. Mas lembrou que a sigla não tem tradição de punir ninguém.



Em 1989, por exemplo, Felipe Cheidde e Mário Bouchardet perderam o mandato por excesso de faltas – mas a decisão foi da Mesa da Câmara. Depois, Ibsen Pinheiro foi cassado por uma CPI e Genebaldo Correia renunciou antes dessa punição.



Operação silêncio



Não houve sinal – pelo menos até o início da noite – de comemoração na alta cúpula do PT, que passou meses acusando Cunha de ter “comandado o golpe contra Dilma”.

Silêncio que, segundo a assessoria da ex-presidente, seria também seguido por ela.