Embora o apoio do PSB à reeleição de Alckmin já esteja certo, se depender de Eduardo Campos, Márcio França, presidente do partido em São Paulo, ficará na Câmara dos Deputados.

Isto é, não reassumirá a Secretaria de Turismo.

Prioridades 2

Para as pretensões do governador pernambucano, a presença do deputado no Congresso tem sido fundamental.

Foi França, por exemplo, quem articulou a aproximação socialista com o MD, de Roberto Freire.