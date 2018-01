Primogênita de Mick Jagger diz que Luciana Gimenez a faz chorar de tanto rir

Lizzy Jagger – primogênita de Jerry Hall e Mick Jagger – é conhecida pelos seus cabelos cor de fogo. E por isso mesmo, ela será anunciada hoje como a musa da Redken. “Me inspirei na Ariel, de Pequena Sereia, para achar a cor dos meus cabelos”, disse de Los Angeles, em conversa por telefone. Confira:

Como foi ser criada por uma grande modelo e um dos maiores rock stars do mundo?

Meus pais sempre foram minha maior inspiração. Tenho muita sorte em ter a mãe que tenho, ela é minha musa. Desde pequena ela nos ensinou que a beleza vem de dentro. E sim, concordo que meu pai é o maior rock star de todos os tempos. Tive muita sorte de poder viajar e conhecer o mundo e tantos outros artistas incríveis como ele. Ele é o pai mais divertido do mundo.

Você se identifica com seu pai em que aspecto?

Meu pai sempre teve um olhar muito andrógino da vida. O engraçado é que atualmente estou me reconhecendo no estilo dele, principalmente na hora de me maquiar (risos).

Você está produzindo seu primeiro filme, Prime Over. Como está sendo essa experiência? Ainda estamos no processo de planejamento, bem no início, mas está sendo muito emocionante. Pretendo repetir a dose.

Como é a sua relação com o seu irmão brasileiro, Lucas?

Ótima! Lucas é muito bonito e inteligente, um ótimo fotógrafo e jogador de futebol. É impressionante como ele está crescendo rápido. Tentamos passar o maior tempo juntos quando nos encontramos nas férias escolares dele, mas sempre sinto que o verão não é tempo suficiente para nossas aventuras, sempre sinto saudades do meu irmão caçula. Também sou amiga da mãe do Lucas, a Luciana Gimenez. Adoro assisti-la na televisão, ela me faz chorar de tanto rir.

Já esteve no Brasil?

Conheci São Paulo uma vez. Amei o Brasil, preciso conhecer melhor o País. /SOFIA PATSCH