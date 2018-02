Estava programada para ontem, conforme pedido por Jean-Charles Nauri, do Casino, a definição da data da reunião de conselho de Wilkes (empresa que abriga Pão de Açúcar e Casino).

Levando em conta o timing para que sócios e a administração do grupo capitaneado por Abilio Diniz estejam prontos para opinar sobre a proposta de fusão com o Carrefour.

