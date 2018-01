Só falta o “ok” final das autoridades de Miami, na Flórida. A Odebrecht venceu licitação para construção de hotel quatro estrelas, áreas comerciais, além de escritórios, restaurantes e estacionamentos do aeroporto da cidade.

A subsidiária do Grupo será responsável pelo financiamento, construção e gestão do projeto, dividindo futuros lucros com o Departamento de Aviação de Miami.

Custo total? US$ 512 milhões. Receita estimada? US$ 1,63 bilhão por ano.