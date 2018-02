Ao ver uma certa decepção à sua volta, ao final da queima de fogos do Copacabana, Eduardo Paes prometeu: “Vou melhorar isso no ano que vem…”



O pessoal do ramo acha que o show visto dali foi fraquinho. Teve gente que nem ficou na varanda até o fim.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.