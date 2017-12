Em primeira mão, um clique do aguardado ensaio de Luana Piovani para a Playboy. “Hoje a revista convida as mulheres para fazer da forma que querem e mostrar o que querem. E é para isso que estamos lutando. Porque o corpo é nosso e fazemos com ele o que queremos”, disse a atriz de 40 anos à revista, que chega às bancas semana que vem. Durante o ensaio, Luana, que afirma não ter ganho cachê, disse ter bebido duas garrafas de champagne.

